Fize B lorgne sur le tour final. Jouable?

Il y a quelques semaines déjà, Fize B se présentait en même temps que sa grande sœur de P1. Le discours était alors, comme souvent à l’entame d’une nouvelle saison, posé et ambitieux. " Je ne veux pas parler de titre, glissait Raphaël Mathieu, joueur la saison passée devenu coach cette saison.Mais, oui, j’aimerais qu’on joue quelque chose comme le tour final. Mais il faudra voir comment ça se met en place. On aura des arguments avec un noyau qui n’a quasiment pas changé et, je pense, des renforts ciblés. On peut donc être relativement optimiste."