Parmi elles, on pointe Huccorgne et Verlaine B qui se rencontrent ce dimanche aux Six Bonniers (NDLR: attention le match est inversé). Si Huccorgne veut s'y imposer, il devra être capable d'inscrire au moins un but, ce qu'il n'a pas encore été capable de faire jusqu'ici."Ça me trotte dans la tête, forcément, mais pour espérer marquer un but, il faut pouvoir se créer des occasions, ce que nous avons eu du mal à faire jusqu'ici", constate Dorian Dhaeze.

Et l'ex-Hannutois, pour le compte duquel il avait scoré à une douzaine de reprises l'an dernier, " mais en quinze titularisations", précise-t-il, d'ajouter. " Je ne m'inquiète pas au sujet de la qualité du groupe qui a la capacité de faire quelque chose de bien cette saison. Simplement, nous devons encore affiner certains automatismes. C'est une question de temps mais il ne faut plus trop tarder sinon un écart va se creuser avec nos adversaires. Verlaine B, actuellement, en fait partie. Il devient urgent de prendre des points et cela passe aussi par notre capacité à forcer notre chance. Lors de nos trois premiers matchs, les circonstances ne nous ont pas vraiment été favorables. À nous d'inverser cette tendance et d'enfin lancer notre championnat."

Face à lui demain, Dorian Dhaeze trouvera certainement Julien Creppe qui ne s'attendait pas à bénéficier d'autant de temps de jeu puisqu'il avait été transféré en qualité de deuxième voire troisième gardien."Les circonstances font que j’ai tout joué jusqu'à présent alors que j'avais rejoint le club pour dépanner le moment venu, explique celui qui défend aussi la cage de Flémalle (D1) en futsal.Notre bilan? 1 sur 9, c'est clairement trop peu au regard de nos ambitions. La victoire nous a pourtant tendu les bras tant face à Burdinne qu'à Waremme B avant de nous filer entre les doigts. La réception de Huccorgne doit nous voir donner le meilleur de nous-mêmes afin d'espérer signer ce premier succès qui nous lancera dans la compétition",ponctue le portier.