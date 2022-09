Basket-ball: Waremme B sans la moindre pression en P1

Reste qu’avec un groupe élargi, Waremme pourra encore tenter d’imposer son collectif et sa vision du jeu."Nous avons effectivement de la densité et des rotations avec des joueurs confirmés et des jeunes qui doivent continuer à monter en puissance. Le groupe se connaît, on connaît nos forces et nos faiblesses. On va clairement travailler dans la continuité en proposant une dynamique dans laquelle tout le monde se sent bien et, surtout, dans laquelle tout le monde pourra apporter. Je pense que tout le monde a déjà trouvé sa place dans notre vision des choses et il faut maintenant travailler, poursuit l’ancien joueur pro.La saison sera longue avec la coupe de la Province en parallèle et on va faire de notre mieux. On a juste eu un souci avec Deville qui s’est cassé le doigt mais qui devrait tenir sa place ce week-end même si cela pourrait un peu l’empêcher d’avoir son rendement habituel."

Ce qui ne sera pas le cas pour les frères Ceulers ni pour Georgery."Je pense que toutes les équipes seront, encore plus que de coutume, confronté à des absences à gérer de semaine en semaine, glisse Maxime Gaudoux.On va donc se concentrer uniquement sur les joueurs présents et voir comment la rencontre se déroule. Chaque équipe aura des armes à faire valoir mais, à domicile, on aimerait évidemment débuter en force comme l’an dernier… contre les promus de l’Union Liège."

Qui ont finalement décroché le droit de rejoindre la R2 au terme d’une saison qu’ils ont terminée en battant… Waremme.