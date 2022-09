Alexis Delcambre de retour

Il est, avec Martial Mihesso, un des rares transferts effectués par Fize B à l’entre-saison. Lui, c’est Alexis Delcambre, un back gauche de 21 ans. Passé par Verlaine B en P2 il y a deux ans, il était un joueur libre. « J’ai arrêté le foot parce que je fais des études de kiné, dit-il. Mais, là, avec des potes dans le noyau, j’ai eu envie de reprendre le foot. Je viens ici pour deux choses : reprendre un maximum de plaisir et atteindre les objectifs fixés par le club, à savoir jouer le plus haut possible. Mais avant ça, je dois rebosser ma condition physique et faire en sorte que je sois de nouveau à niveau… » A.R.