Hamoir: Rausin revient

Pour défier Meux, Rausin revient de suspension. " Tout le reste du groupe sera bel et bien là" assure Raphaël Miceli.

Warnant au complet

Pour défier les U23 de Seraing, Stéphane Jaspart pourra compter sur son noyau au grand complet.

Solières

Pour recevoir Jette, ce dimanche, les Hutois ne pourront pas compter sur Monin et Hanrez, toujours blessés.

Verlaine: le coup de gueule de Danze

Choukri, qui a dû sortir en fin de match samedi, souffre d’une inflamation à un genou. Il est incertain pour aller à Ganshoren. Reciputi n’est pas encore prêt de reprendre. Debra revient lui dans le noyau comme Chubaka et Tchamdjou. Gosselain est qualifié.

Pas mal de bonnes nouvelles donc à Verlaine mais un coup de gueule quand même de la part du président Danze. " Oui, je suis en colère quand je vois qu’un photographe prend un cliché d’un but qui n’est soi-disant pas valable, influence tout le monde, y compris les arbitres et même votre journaliste maison. Désolé, mais ça ne va pas alors que tout le monde a bien vu qu’il y avait but…" dit-il.

Waremme

Lapierre et Dichiara, malades, n’ont pas assisté à l’entrainement mardi."Pour le reste, tout le groupe est disponible",explique Lorenzo Lucania.

Stockay a des bobos

Pour recevoir La Louvière, Bernier et Eryilmaz restent blessés et indisponibles. Ayoub (ischios) est très incertain. " J’espère vraiment qu’on va prendre nos trois premiers points" insiste Manu Valoir.

Divsion 3 ACFF

Huy

Pour recevoir Marloie, Huy ne pourra toujours pas compter sur les services de G. Boussard et Pantot, toujours à l’infirmerie. "Par contre, Passarello et Raia ont repris l’entrainement", se réjouit le T1.

Provinciale 1

Fize au top pour le derby

Pour le derby face à Wanze/Bas-Oha, Fize sera au complet car Licour est rentré de vacances. " On est au complet et je suis sûr qu’on va relever la tête" assure Olivier Parmentier.

Faimes toujours sans Simon

Outre les deux transferts (voir page précédente), Faimes se prépare le mieux possible pour le duel à Ster.

Simon reste blessé. Hauteclair et Genette sont incertains. " On espère bien décoller, notamment avec nos deux arrivées supplémentaires" dit Bertrand Marler.

Geer avec des incertains

Pour affronter Eupen, Docquier (cuisse) est incertain, tout comme Litran (malade). Bouhriss est, lui, supendu. Delvaux (boulot) est de retour dans le noyau.

Hannut sans doute full

Tout le monde est là à Hannut. Père et Geuns sont un peu blessés mais ils seront opérationnels. Les deux frères Henrot étaient absents pour raisons privées mardu à l’entraînement mais ils seront bien là.

WBO fait un médian

En cette fin de mercato, Joachim Ngoie, un médian de 26 ans, arrive au club. Il a transité par Warsage, Visé et Mormont. La mauvaise nouvelle est tombée pour Jean-Yves Mercenier, blessé dimanche passé. Il souffre d’une déchirure au mollet de 1,5 cm et serait absent entre 4 et 6 semaines. Henrotte (doigt cassé) et Tombal (élongation) seront blessés. " On n’a plus de gardien de la D3 ACFF, mais on va en trouver un" assure le coach de Wanze/Bas-Oha.