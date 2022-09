Une montée compliquée à digérer pour Oreye

Et, au vu de la préparation estivale, on se dit que la prudence de l’an passé n’était pas totalement infondée. " J’ai voulu reprendre avec une série de trois matchs et autant d’entraînements, explique Damien Kremer.Au final, nous n’avons fait qu’une séance et disputé deux rencontres."

Toutes deux se sont soldées par des défaites. Pire, pour la première d’entre elle, face à Flémalle, le mentor des Sucriers ne disposait que de trois joueurs. " J’ai dû aligner des joueurs pas qualifiés et même certains gars de l’équipe adverse. "

Pourtant tout heureux de monter, les joueurs peineraient donc à réellement lancer leur saison sur les parquets. " Je me demande vraiment comment ça va aller. Cela me fait peur pour la saison donc je n’ai pas le choix, je vais devoir rechercher des joueurs."

Et avec un budget quasi inexistant, la tâche s’annonce ardue. " J’ai déjà fait le tour de mon répertoire de contacts donc je fais confiance à mes gars pour trouver l’un ou l’autre élément qui pourrait venir gonfler nos rangs " lance, d’un air presque désespéré, le coach orétois.

Dans un tel climat, les Vanderveck et consorts seront difficilement ambitieux. Le premier objectif sera plus que probablement le maintien. " Nous devons tenter de nous sauver le plus rapidement possible. Il va falloir se serrer les coudes, nous avons su le faire fin d’exercice passé avec un petit noyau, il faudra encore y parvenir cette saison."

Énergie du désespoir ou ferme conviction? La frontière semble ténue. Gare aux Orétois car celle entre le maintien et la descente l’est tout autant.