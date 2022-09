Lefèvre accentue son avance à Wasseiges

Au niveau sportif, les regards étaient tournés vers le podium pour la longue distance: Aurélien Lefèvre étant en tête du challenge, suivit de près par Geoffray Gillet et Marco Cristofoli. Au terme d’un parcours roulant, c’est Aurélien Lefèvre qui s’impose avec une minute d’avance sur Jonathan Croquet et Geoffray Gillet. "C’est vrai qu’ici, dimanche, j’ai réussi à augmenter mon avance mais je sais que je vais devoir en faire encore plus pour ne pas me faire rattraper, analyse le gagnant du jour.Je sais que Geoffray Gillet est plus fort que moi et durant cette course, j’avais pour but de rester avec lui le plus longtemps possible. Quand j’ai pris le relais au 2e km, il a craqué petit à petit et j’ai continué mon effort. C’est seulement au 7ekm que j’ai vu que j’avais un bel écart, car je ne me suis jamais retourné avant."

Pour l’actuel leader de sa catégorie, le challenge n’était pas un objectif en début de saison."Si je gagne le challenge, tant mieux, sinon ce n’est pas grave. Mais grâce à ce dernier, j’ai pu constater que j’avais progressé depuis mon retour de blessure", conclut Aurélien Lefèvre.

Du côté de la petite distance, c’est le Remicourtois Clément Renard, frère d’Arnaud, qui est un habitué des joggings de la région, qui s’est imposé avec un chrono de 19:39."Sur la ligne de départ, je ne pensais pas gagner aussi facilement car il y avait Tommi Hauteclair qui est quelqu’un qui court très bien, je suis donc parti assez vite. Dès le premier kilomètre, nous nous sommes retrouvés à trois avec Tommi ainsi que Romain Mottard. C’est vers le milieu de la course que je décide de mettre une accélération pour partir seul, explique le jeune joggeur.Vers le 5e km, je me suis retourné pour voir où se situaient mes adversaires et Romain avait déjà pris du retard et Tommi était à 100m, je ne pouvais donc pas gérer ma course et je devais continuer à un rythme assez rapide pour pouvoir m’imposer. Malheureusement, après la course, j’ai appris que Tommi Hauteclair s’était blessé."

Aurélien Lefèvre au championnat du monde

Pourtant actuel leader du classement général en longue distance, Aurélien Lefèvre, originaire de Fernelmont, est de base un adepte de Triathlon."Au départ, je me suis inscrit au Challenge pour retrouver du rythme après une blessure, ce qui a pas mal fonctionné, commente l’intéressé.Mais en octobre, je retourne à ma passion principale: je participerai au championnat du monde Xterra(NDLR: du cross triathlon)qui se déroule en Italie."