Faimes s’offre deux derniers renforts

Flavio Arcadipane veut rebondir

Arrivé de la D3 de Sprimont, Flavio Arcadipane vient à Faimes avec un bel écolage. Âgé de 19 ans à peine, ce citoyen de Grâce-Hollogne peut jouer flanc droit ou back droit. Il a été formé au RFC Liège, avec les espoirs de Seraing, dont l’équipe fanion était alors en D1B, et fut aussi capitaine des espoirs de Visé. Il arrive en droite ligne de Sprimont où il évoluait avec la D3 ACFF. " J’ai même marqué en préparation, dit-il.Mais j’ai remarqué que j’avais de moins en moins de temps de jeu et c’est ce que je voulais, c’était jouer le plus possible. À un moment, on m’a proposé d’aller rejouer avec la P1 mais je n’en avais pas envie. Je voulais être dans un vrai groupe de P1 et pas qu’avec des jeunes. C’est ce que je pense avoir trouvé à Faimes dont je n’ai entendu que des bons échos. C’est Fabrice Pieroni qui m’a parlé de ce club et m’a mis en contact. Je ne suis pas inquiet par ce 1/9 initial. Je pense qu’il y a les qualités, dans ce groupe, pour relever la tête. On va pouvoir viser quelque chose en P1."

Et Flavio Arcadipane a déjà pu montrer ses qualités à l’occasion d’un match amical disputé et gagné mardi avec Faimes contre Burdinne. " Je suis le genre de joueur plein d’agressivité qui a de l’envie et ne lâche jamais rien…" ponctue Flavio.

Mehdi Tamoh, «le Polonais»

L’autre recrue faimoise signée sur le gong a un passé encore plus riche. Âgé de 21 ans, Mehdi Tamoh, le frère de Samih, sort d’une expérience internationale en Pologne où il évoluait avec le Cosmos Nowotaniec en D3 et avec lequel il fut champion. " J’avais un contrat semi-professionnel là-bas, mais j’ai voulu revenir parmi les miens alors que je pouvais rester,assure ce n°10 qui peut aussi jouer sur un flanc. J’ai eu un contact indirect avec le club et je me suis dit que ça pouvait le faire… En Pologne, c’était le pied. J’y étais avec mon frère et on a gagné 14 matchs de rang. On avait une grosse équipe avec des Sud-Américains et on écrasait tout."

Formé à Trazegnies, où il habite toujours, puis passé par Anderlues, l’Olympic Charleroi, La Louvière et Binche en D3 ACFF, Mehdi Tamoh a une belle carte de visite. " J’ai tâté un peu de la Nationale 1 avec La Louvière à l’époque mais je ne jouais pas assez à mon goût, narre-t-il.Là, je reste sur une chouette expérience mais je pense que Faimes peut me permettre de me relancer." Attention, annoncé comme très technique et rapide, Mehdi Tamoh sera sans doute à surveiller. Dès dimanche à Ster, sans doute.