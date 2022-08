Un crowdfunding pour aider le Hutois Yves Simonet à participer à l'Ironman de Hawaï

Car disputer la plus grande course du monde relève être un parcours du combattant, quand on est un sportif "amateur". Entre le coût de la participation, l’avion, l’hôtel, la voiture, les assurances et tout le matériel nécessaire pour performer le jour J, Yves Simonet a dû avancer 10.500 euros. "C’est un sacré budget, mais je n’ai pas le choix, confie le Hutois.Pour l’instant, j’ai un peu l’impression que c’est un cadeau empoisonné."

Pour essayer, tant bien que mal, de rentrer dans ses frais, plusieurs connaissances de l’athlète aux 492 courses, ont décidé de l’aider en lançant une cagnotte en ligne."Je dois avant tout remercier mes sponsors ainsi que Jean Marot, Benoit Rasquin et tous mes collègues. Sans eux, ce n’était même pas la peine que je m’inscrive pour aller à Hawaï", dit-il

Officiellement lancée ce mercredi 31 août, la cagnotte en ligne restera ouverte durant 35 jours."L’objectif est simplement de rentrer dans mes frais. Je n’aime pas parler de moi mais, là, le temps presse. Entre la paperasse et tout l’aspect logistique à préparer, je pense à ça tout le temps, poursuit Yves Simonet qui s’entraîne forcément tous les jours afin d’être dans les meilleures conditions en octobre prochain. Il y a des jours où je me dis que le plus simple, ce sera finalement de participer à l’Ironman, alors que c’est un effort de fou. Normalement, je devrais pouvoir m’entrainer et ne penser qu’à mes performances tous les jours. Malheureusement, c’est loin d’être le cas..."

Yves Simonet s’envolera le 3 octobre prochain pour Hawaï. Le retour est prévu onze jours plus tard.