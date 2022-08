Sydney Brnardic, un ultime renfort offensif sur le gong pour Strée

En grande forme en ce début de saison, Strée n’en finit plus de surprendre. Après un 9 sur 9, l’ambiance est au beau fixe et tous les voyants sont au vert. Malgré cela, on savait que Franck Walo était toujours à la recherche de plusieurs éléments, dont un gardien, afin de renforcer son noyau. Et d’un point de vue offensif, le coach condrusien semble avoir flairé une belle opportunité en la personne de Sydney Brnardic. Ce milieu offensif, qui peut aussi jouer sur l’aile, provient de Jeuk en première provinciale limbourgeoise. Inutile de dire donc que le joueur a un énorme potentiel en P3 et que le pari semble plutôt assuré. « Il n’a pas mis beaucoup de temps à prouver les qualités qu’il a et ce qu’il pouvait nous apporter. Il nous fallait un joueur de plus dans le secteur offensif, c’est chose faite. »