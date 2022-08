P4A: Pour Loïc Algoet et Alain Jeanfils, la rentrée c’était déjà dimanche

Instituteurs à l’école communale de Verlaine depuis plusieurs années, Loïc Algoet et Alain Jeanfils se connaissent évidemment très bien. Le premier cité a d’ailleurs évolué sous les ordres du second en P2 à Vaux-Borset."C’est Alain qui m’a lancé dans le grand bain et je n’en garde que de très bons souvenirs. Que ce soit au football ou à l’école, j’ai toujours apprécié Alain, qui est un vrai sympa, indique Loic Algoet. Ce dimanche, j’avais envie de lui laisser la surprise. C’est toujours amusant de s’affronter, même si je ne suis pas certain qu’on reparlera du match cette semaine à l’école. Par contre, au cours de l’année en fonction de nos résultats, on risque de se charrier un petit peu."

Un constat partagé par le coach haneffois qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de son collègue."Un joueur comme Loic, j’en veux bien onze comme ça dans mon équipe. Dans le milieu, il fait mal à tout le monde et ne perd pas beaucoup de ballons", dit-il.Encore ce dimanche, il a été précieux pour son équipe.""J’ai déjà coché le match retour où je serai évidemment de la partie", sourit Loic Algoet.

En attendant, Haneffe et Limont, tous les deux candidats au Top 5, devront élever leur niveau de jeu dans une série où les surprises sont légion chaque semaine. Avec un quatre sur neuf, le championnat des deux formations a débuté en demi-teinte.