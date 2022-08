«Oui, on doit viser le titre avec ce groupe»

À l’instar de son grand ami, Denis Pousset, Nicolas Bauduin a décidé de revenir à Flémalle. « Je n’avais plus envie de jouer à l’Union belge. Quand les dirigeants flémallois m’ont contacté, je n’ai pas longtemps hésité avant de signer, d’autant que je connaissais déjà le club pour y avoir évolué plusieurs saisons. Je n’avais d’ailleurs gardé que de très bons souvenirs, explique l’ancien joueur de Faimes qui se veut ambitieux. On doit viser le titre avec groupe. Il y a des qualités partout et les joueurs se connaissent presque par cœur. Si on débute bien notre saison, on pourra faire mal à toutes les équipes. Pour l’instant, le groupe vit très bien, même si nous sommes toujours en rodage. »