Malgré un début compliqué, on garde espoir du côté de Villers

Mais pour Moctar Tankandia, si tout ne va pas aller directement, le maintien sera assuré soit avant, soit après la trêve hivernale. " On est encore confiant. On va faire notre possible pour se sauver le plus vite possible. Une fois que la cohésion se remarquera sur le terrain, nous allons prendre les points qu’il faut. Nous progressons. Encore contre WBO B, nous avons su marquer un but à 9 contre 11. Il faut le temps mais ça ira."

Que les gens doutent ou pas de cette vision, il faut donc laisser le temps aux Villersois. Mais attention à ne pas prendre trop de retard directement.