Flémalle retrouve son ADN et vise le Top 4

Après une saison bien en deçà des espérances, les dirigeants flémallois se sont attelés à confectionner un noyau capable de truster les premières places. Dans un premier temps, les cadres comme Creppe, Cagnogni, Hoven ou Piccoli ont été prolongés."Cette année, l’objectif est clairement de se qualifier pour les play-off. On ne veut plus les louper, raconte Vincent Creppe.Les gars se connaissent tous et le plus compliqué sera de gérer tout ce petit beau monde. Sur papier, oui, Flémalle a une superbe équipe. Si tout se met en place comme convenu, on peut faire mal. Mais je rappelle que l’année dernière aussi, nous avions un groupe capable de jouer le Top 4…"Certes. Cependant, cet effectif semble largement mieux balancé pour rejoindre les play-off.

En 2012, le changement avait profité à François Hollande qui avait succédé à Nicolas Sarkozy comme président de la République. Une recette également gagnante à Flémalle? Réponse dans moins d’un an.