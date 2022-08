Antonin Khune se relance à Fize: «Cette saison sera compliquée»

Le voilà donc parti dans un autre club de l’élite provinciale… où il sera également deuxième gardien. Un choix qui peut paraître surprenant. "Mais, pour moi, ça ne l’est pas. À Fize, je suis assuré d’avoir deux entraînements par semaine avec un entraîneur des gardiens. Je sais que cela va me faire le plus grand bien,confie l’intéressé.Malheureusement, à Geer, ce n’était pas souvent le cas. Je n’en veux en aucun cas à Laurent(NDLR: Henkinet),il a fait ce qu’il a pu et s’est dévoué à 200%. Je regrette la façon dont ça s’est terminé avec Geer mais c’est le football. Je suis parti sans leur dire au revoir et c’est dommage. Je remercie les membres du club pour tout ce qu’ils ont fait pour moi."

Qu’à cela ne tienne, Antonin Khune sait qu’il risque de ne pas fouler beaucoup les pelouses cette saison. " Oui, je suis conscient que ce sera compliqué cette année, reconnaît le gardien.Ce n’est pas grave car je vais progresser aux côtés d’un excellent gardien(NDLR: Kevin Firquet).À moi de tout donner lors des entraînements et de montrer mes qualités au groupe. Et qui sait? Peut-être que je recevrai ma chance cette année. Je vais en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir le moindre regret."

Une mentalité qui devrait permettre à Antonin Khune de progresser rue Magritte.