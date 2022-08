Rosso (Amay) a retrouvé son ancien club: «Je ne me suis pas senti respecté»

Joueur de Huy l’an passé, Benjamin Da Fonseca, a quitté les Mosans pour revenir dans son club de cœur. « Ils ont tardé avant de me proposer une offre, résume l’intéressé. Je ne me suis pas senti respecter par le club. J’ai fait partie du groupe pour la montée en P2 et c’est quand ils ont su que je partais qu’ils ont décidé de mettre l’argent pour me garder. » Dans le même temps, c’est Amay qui a saisi cette possibilité. « On m’a proposé un beau projet sportif avec une belle équipe, continue l’avant de 24 ans. Huy a insisté tardivement… »