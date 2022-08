Rodrigue Montulet aux Mondiaux de Half Ironman aux USA, un double rêve devenu réalité

Mais après avoir déjà engagé des frais, il mord sur sa chique et décide tout de même de se rendre à Lanzarote. Il ne le sait pas encore, mais cette décision va changer sa vie. " C’était un fameux budget, il était donc difficile d’annuler. Je me suis alors dit que j’allais jouer sur ma fraîcheur et sur le travail de fond que j’avais déjà réalisé, pointe l’athlète de 27 ans.Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu car ma voiture de location est tombée en panne la veille de la course et j’ai pu enregistrer mon vélo tout pile dans les temps. J’ai dès lors mangé tard et je n’ai pas beaucoup dormi. "

Mais, pour une fois, la poisse allait lâcher le représentant commercial dans la vie de tous les jours qui n’oubliera pas de sitôt la date du 9 octobre 2021. " Depuis que je fais du sport, je pense que j’ai vécu l’une de mes plus belles journées, raconte, encore plein d’étoiles dans les yeux, celui qui a débuté le triathlon en 2017.Tout a marché comme sur des roulettes et j’ai remarqué, dès la natation, que j’étais en forme. Pour la partie cyclisme, le parcours était grimpant, ce qui me convient bien. J’ai alors couru avec un Espagnol et il m’a dit que nous étions dans les premiers de notre catégorie(NDLR: 25-29 ans).Cela m’a bien motivé. J’ai tenu jusqu’à la ligne d’arrivée, que j’ai passée à bout de forces. Et là, cet Espagnol vient me dire que je termine cinquième de ma catégorie et que je suis sûrement qualifié pour les championnats du monde. "

Et alors qu’il n’y croit pas forcément, Rodrigue Montulet va être ramené à la réalité cinq jours plus tard. " J’ai reçu un mail m’indiquant que j’avais bel et bien une place pour les Mondiaux. Mes proches m’ont dit de foncer, mais j’ai tout de même un peu réfléchi et, finalement, j’ai décidé de suivre mon envie, ma curiosité, abonde celui qui, à la base, est cycliste et qui s’entraîne désormais entre 12 et 13 heures par semaine.Cette qualification, c’est une grande surprise et en même temps une motivation qui est arrivée subitement. "

Il lui restait alors un an pour s’entraîner puisque les Mondiaux, qui se tiendront à Saint-George, dans l’état de l’Utah aux États-Unis les 28 et 29 octobre. Une compétition qu’il va aborder en toute humilité. " J’ai jeté un œil aux temps de 2021 et c’est un autre monde. Le premier me met sûrement trente minutes. Il faudra que je sois prudent, que je garde bien la tête sur les épaules. Mais, ce qui est bien, c’est que j’améliore mes temps, je suis sur une pente ascendante, se projette Rodrigue Montulet.Mon meilleur temps est de 5h05 à Lanzarote. Ici, le parcours sera moins grimpant. Et puis, avec mes entraînements, j’espère pouvoir me rapprocher des 4h40 voire des 4h30. Si j’y arrive, je pourrai sans doute me classer dans le Top 20 ou dans le Top 30 de ma catégorie même si j’ai affaire à une catégorie très fournie."

En plus de réaliser un rêve en participant à ces championnats du monde, celui qui devrait être un des seuls Wallons sur place va aussi découvrir le pays de l’Oncle Sam. " C’était un rêve également. Je vais arriver sur place le 20 octobre afin de m’acclimater au décalage horaire et aux conditions sur place, explique-t-il alors qu’il a engagé une belle somme d’argent pour participer à la compétition. Rien que l’inscription coûte 650 euros et la ligue ne nous aide pas. Je me suis arrangé avec des amis afin de louer une villa mais en comptant le logement, la nourriture et les vols, j’en suis également à 2500 euros. Et je ne compte pas l’amélioration de mon matériel. Je vais essayer de sonder des entreprises pour m’aider parce que mes partenariats ne me rapportent pas d’argent, uniquement des pourcentages sur des produits."

Un lourd prix à payer. Mais qu’importe pour Rodrigue Montulet puisque le double rêve est revenu réalité.