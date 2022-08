R2: Léa Rihon (Haneffe), sérieusement blessée, ne jouera plus cette saison

Terrible nouvelle pour Léa Rihon! Blessée lors du premier match de coupe AWBB avec la R2 de Haneffe, la demoiselle vient d’apprendre la terrible nouvelle que tout le monde craignait. "Rupture du ligament croisé antérieur, entorse du ligament interne, fracture du condyl fémoral et déchirure du ménisque", nous confiait sa coach du moment, Sabiner Herben, sous le choc de la nouvelle. Car, il est déjà clair que la saison de la jeune Ampsinoise de 20 ans se termine avant de l’avoir commencée. "C’était le dimanche 14 août. Je venais d’avoir match avec la P1 et je suis partie directement rejoindre la R2 à Fleurus. Lors du début du deuxième quart temps, en jouant défense, j’ai voulu changer mes appuis mais mon pied est resté sur place et j’ai senti mon genou partir", nous confiait Léa.