La rançon de la gloire pour Fize

Et tout cela a forcément un coût, si bien qu’après la rencontre face à Eupen jeudi soir, certains joueurs se sont plaints d’avoir les jambes lourdes. Dans le clan fizois, on ne voulait pas se servir de cela comme excuse après la débâcle subie à Hannut, mais cela peut sans doute en partie expliquer la prestation en demi-teinte des gars d’Olivier Parmentier. " On a été en quelque sorte victime de notre succès, de notre beau début de saison. La fraîcheur a peut-être joué un rôle, mais cela ne peut pas tout expliquer", souligne Bertrand Vandervost.