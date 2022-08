Kipoy a mis tout le monde d’accord à Thisnes

Au moment de dévoiler sa composition d’équipe, Pierre Longueville en a surpris plus d’un. Habitué à une défense à trois depuis le début de saison, le coach hannutois a installé son équipe dans un 4-3-3 très offensif avec comme deuxième numéro 10, Marcus Kipoy. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur a réussi son coup. Le milieu de terrain de 35 ans s’est montré dans tous les bons coups, combinant à merveille avec Mathieu Belme et Jérémy Guillen. Auteur d’un superbe but, celui qui provient de Jumée, club du top en P2 du Hainaut, sait qu’il a réalisé un bon match, comme ses confrères du milieu de terrain qui a surclassé celui de Couthuin. " Surclassé, je ne dirais pas, temporise Marcus Kipoy.Je dirais plutôt qu’il y a eu plus de maîtrise dans le jeu dans notre chef. Nous permutons beaucoup avec Mathieu, tout en conservant une certaine discipline. Et désolé des mots, on sait que ça fait chier (sic) beaucoup d’équipes car nous les obligeons à défendre par les flancs."