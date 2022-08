Comblain défie la crème de la deuxième division

Car tout débute par une rencontre en déplacement pour la bande à Ludovic Humblet, qui se porte bien. " On continue à avancer de manière très positive avec un groupe qui se sent bien et où chacun trouve sa place. Vendredi, on a réussi un super match contre la D2 de Neufchâteau avec un 79-79 final devant une salle pleine.On avait le match en main puis on a fait quelques bêtises… cela nous permettra d’apprendre. Les choses se passent vraiment comme je l’espérais et nous sommes dans le bon."

Mais le plus gros test est sans doute pour ce mardi. " Courtrai est un club ambitieux qui devrait rejoindre la D1 au terme de cette saison. Ils ont des étrangers, des espoirs de notre basket et une énorme structure. On va vraiment jouer du très haut niveau dans un timing parfait. En effet, les points compliqués décelés pourront être travaillés avant de les recevoir et ainsi vérifier qu’on a réussi à les gommer. On continuera à progresser en vue d’un championnat avec énormément d’interrogations sur les forces en présence."

Car les ambitions pour la suite de cette compétition sont bel et bien présentes. " On sait que la première place de la poule ne sera pas jouable mais nous voulons passer dans les six meilleurs deuxièmes.Avec l’average qui est actuellement largement en notre faveur, on aimerait même accrocher la place de meilleur deuxième, ce qui permettrait de recevoir lors du prochain tour alors que les autres deuxièmes devraient évoluer en déplacement. Voilà un premier challenge. Si on arrivait à battre Courtrai à la maison, ce qui serait déjà un exploit, nous aurions la deuxièmeplace en poche. Maintenant, on ne va griller personne pour y arriver. D’ailleurs, pour ce déplacement, certains seront peut-être laissés au repos en prévision du match retour de ce dimanche où on aimerait être dans les meilleures conditions possibles", nous confiait le coach comblinois.