Wanze/B-O B en balade

Face à une équipe villersoise toujours en promenade dans cette troisième provinciale, la deuxième équipe wanzoise n’a pas fait dans la dentelle en claquant pas moins de douze buts. Pour Laurent Mievis, la victoire fait du bien mais est à relativiser. " J’en avais parlé autour de moi et je savais que Villers était désorganisé. Nous avons joué sérieusement et ça a fait la différence assez rapidement. Le but encaissé est dû à un relâchement mais bon, je peux comprendre au vu du score. Il va falloir s’arracher la semaine prochaine pour continuer sur la lancée."