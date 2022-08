Stéphane Jaspart: «On est partis sur de bonnes bases»

De son côté, Stéphane Jaspart ne cachait pas sa satisfaction après cette victoire inaugurale. " On est parti sur de bonnes bases avec beaucoup de satisfactions. Nous avons pour le moment un petit noyau de 18 joueurs.Les joueurs savent qu’on devra toujours à un moment donné compter sur eux. Il est vrai que les remplaçants ont bien fait leur job et je suis bien sûr satisfait du groupe. On sait que ce sera difficile de faire aussi bien que la saison dernière mais on se doit de se fixer des objectifs vers le haut. Le championnat a bien débuté mais il reste encore beaucoup de rencontres à disputer. "