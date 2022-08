Scevenels n’a pas oublié Hamoir

Et ce dimanche, même s’il n’en faisait pas une affaire d’état, il avait à cœur de prouver sa valeur. En inscrivant les deux premiers buts des siens, la mission était déjà bien remplie avec un premier but somptueux " à la Guillaume Legros ", se plaisait-il à souligner. " J’avais vraiment à cœur d’inscrire un but contre mon ancienne équipe car j’avais vraiment le sentiment que j’aurais pu faire plus lors de mon passage en bordure du Néblon. On n’a pas trop compté sur moi mais je n’ai aucun regret par rapport à cela. C’est un sentiment inexplicable que de marquer contre eux."

C’était tout à son honneur, et sur les conseils de plusieurs joueurs de l’époque, qu’Audry avait choisi de descendre de division pour partir à l’aube de la saison 2018-2019 à Warnant.

Préféré à des Biatour ou Ganiji dimanche, il est certain que ce garçon âgé de 27 ans a marqué des points aux yeux de son staff et il avoue. " Je m’attendais certes à être titularisé car j’ai effectué une bonne préparation d’avant-saison et j’avais de bonnes sensations cette semaine. Je ne sais jamais à quelle place je vais jouer car je peux jouer aussi bien en 9 que sur les flancs et même en 10."

En position de numéro 9, en inscrivant 2 buts et contre Hamoir, que pouvait-il rêver de plus dans un groupe qui est certes encore restreint? Un groupe qui devrait encore grandir en nombre car le staff ne cache pas qu’il est à la recherche de quelques renforts pour étoffer un noyau fort à l’heure actuelle de 18 joueurs.