Première panne pour Robin Mazuy

Résultat des courses, Mazuy a cédé sa place après une heure de jeu bien timide. "C’est frustrant en tant que buteur de ne pas pouvoir se retrouver en position de conclure. Surtout que je ne suis pas le genre à pouvoir marquer un but en solitaire en remontant le ballon de 45 mètres"rigole l’avant. Incapable de marquer, l’attaquant laisse donc ses rivaux engranger voire même creuser au classement des buteurs. "Oui, j’y pense un peu même si avec des Lambrecth ou Ribeaucourt il faudra s’accrocher."

D’autant plus que le noyau de Jofray Hella ne manque pas de profondeur et Mazuy n’est pas assuré de jouer tous les week-ends."C’est bien d’avoir de la concurrence puis c’est agréable de savoir que même si on est remplacé c’est quelqu’un de fort qui va monter", dit-il/ Car oui, on l’oublierait presque, mais l’objectif braivois est bel et bien collectif."Le principal après trois journées, c’est le 9 sur 9. Le reste importe peu."C’est sûr, le groupe sang et or tire plus que jamais sur la même corde.