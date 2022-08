Premier succès ouffetois

Malheur au vaincu dans cette confrontation entre deux équipes bloquées à zéro point jusque-là. Et à ce petit jeu-là, c’est les visiteurs qui repartent bredouilles. " Le match nul aurait été logique. On prend un but venu de nulle part et c’est dommage vu l’importance du match " pestait Éric Heine. Manu Wilmet était, lui, évidemment un coach heureux. " Le match était équilibré dans l’ensemble mais on a su se créer davantage d’occasions. Donc, s’il devait y avoir un vainqueur c’était nous. "