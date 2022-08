Paulin est Mottet en puissance

Une erreur qui aura rapidement été réparée. " J’inscris le goal égalisateur de la tête sur un corner, je suis assez content", poursuit-il.

Être lancé rapidement en équipe première peut ne pas être simple mais une des forces de Wanze/Bas-Oha réside dans sa jeunesse florissante. La preuve en est avec une moyenne d’âge encore rabaissée par rapport à la saison précédente par exemple. Les jeunes peuvent cependant compter sur les joueurs plus expérimentés, comme c’est le cas pour Paulin Mottet. " J’ai énormément de chance d’être dans une équipe avec des joueurs qui savent avoir les bons mots quand nous sommes moins bien dans le match notamment.Par exemple, Maxence Hubeaux m’a énormément parlé durant le match et m’a permis d’être plus en confiance. "

Une autre force étant de rapidement travailler et corriger les erreurs, comme le disait le coach. " Nous devons oublier ce que nous avons bien fait et corriger les erreurs dès le prochain entraînement. Les erreurs individuelles, qui arrivent, seront retravaillées pour que cela ne se reproduise plus", insiste Jean-Yves Mercenier qui sait qu’il peut compter sur ses jeunes prometteurs.