En plus du derby indécis jusqu’à la dernière seconde entre la P3 de l’ Union Huy B et la P1 de La Villersoise qui s’est finalement soldée par un 62-64, on a aussi suivi avec attention le duel de la P2 de Comblainqui retrouvait de nombreuses têtes connues lors de la venue de la P3 du Réveil. Et ce sont les locaux qui se sont imposés en dominant les deux côtés du terrain avec un 90-60 signe de qualification. Au programme des 32e, un déplacement à Spa, une P4.

Pour Waremme, le programme a été allégé puisque la P3 du RSW Liège Basketa déclaré forfait contre la P1 de Maxime Gaudoux qui sera opposée à la P4 de Herstal en 32e. Hiérarchie inversée ensuite avec la P3 des Wawasqui recevait la P1 du RSW Liège Basketet qui s’est fait étriller 49-104. Pour l’équipe D de P4, élimination 40-60 par Haut-Pré.

Pour Hannut, la P1 de Michel Bisschop était dans la salle de la P3 de Blegnyavec. Pour la P3 du club, c’était la grosse P2 du RBC Alleur au programme.

Au sein du club de Braives, la P3 avait montré la voie dès jeudi avec une belle victoire 71-45 contre la P4 de Grâce-Hollogne B. Les Giants seront opposés à une P2 (MOSA Angleur – BC Verviers) pour la suite de la compétition. Un très gros morceau donc. Par contre, la P4 du club était face à un défi en recevant la P3 de Visé qu’elle n’a pas su relever avec une élimination 55-84.

Dans le club de Hannut, la P1 était en périple chez la P3 de Blegnyavec une victoire en poche au moment du retour: 52-71. Calendrier clément pour les troupes de Michel Bisschop puisqu’il sera question de la P3 de Visé au tour suivant. Par contre, pour la P3 du club hesbignon, ce fut l’élimination, 72-77 chez la belle P2 du RBC Alleur.

En bords de Meuse, les Wanzois avec deux équipes sur le grill. Pour la P2 de Tom Content, cela passe 94-54 contre la P4 de Welkenraedtqui n’a pas trouvé à moindre faille dans la défense sucrière. Avec 15 points de Riga, 13 de Goossens et N Paulus plus 12 de R Paulus, le secteur offensif des Sucriers a aussi fait mouche. Avec la P3 de Blegny au prochain tour, les Wanzois peuvent ambitionner les 16ede finale. Par contre, la P3 du club n’a pas été en mesure de réussir l’exploit lors de la venue de la P2 ambitieuse du Haut-Pré. Élimination 62-75

On pointera aussi le forfait de la P3 de Haneffe B qui devait recevoir la P2 de Cointe B. Dans la même dynamique, on soulignera la qualification de la P2 de Verlainepuisque la P4 de Hamoir Ba déclaré forfait. Prochain duel en 32e de finale pour les Verts contre la P2 de Grâce-Hollogne, ce qui risque d’être évidemment plus complexe.

Maintenant, contrairement à son équipe B, la P3 de Hamoirest, elle, montée sur le terrain mais, face à un candidat à la couronne, pas possible de faire mieux que 60-91. Contre-performance à noter pour la P3 de La Villersoise qui s’est fait sortir 70-54 par la P4 de Alleur. Enfin, mauvaise soirée pour la P4 de Huyqui a reçu une gifle en déplacement chez la P3 de Henri-Chapelle C : 111-39, le carton de ce tour.