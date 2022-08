Nathan Gosselain de retour à Verlaine: «Je reviens chez moi»

À Verlaine, avec, de nouveau Marc Segatto comme mentor, le médian va pouvoir de nouveau donner la plénitude de ses moyens qu’on sait énormes. Liège ne devait être qu’une rampe de lancement. Ce retour à Verlaine n’est qu’une étape en arrière pour mieux sauter. " J’ai eu d’autres contacts avec des clubs de Nationale 1 et de D2 ACFF, dit-il.Oui, il y avait d’autres options sur la table. Mais Verlaine, c’était l’évidence même. Verlaine, c’est chez moi. Je me suis tellement bien senti dans ce club que je ne me voyais pas aller ailleurs. J’avais envie de tout recommencer et de me relancer ici. J’ai senti que le club, le coach et le président en particulier, me voulait vraiment. Et, ça, pour un joueur comme moi, ça compte…"

Il est prêt pour Verlaine

Remis d’une rupture des ligaments croisés il y a quelques mois, Nathan l’assure: il est désormais opérationnel à 100% ou quasiment. " Oui, je suis fit je vais dire à 95%, assure-t-il.Je n’ai aucune séquelle de ma blessure et maintenant, je veux jouer.Si je devais quitter Liège absolument? Non, pas du tout. Il n’était pas sûr non plus que je n’allais plus jouer. Mais je voulais vraiment reprendre du vrai temps de jeu. Je n’ai eu aucune garantie à Verlaine mais je sais que je vais me sentir bien au club." C’est clair que ce retour va faire du bien à toutes les parties.