«L’arbitre faisait des doigts d’honneur aux supporters»

Si Flémalle a pris le meilleur sur Xhoris dans le Condroz ce week-end, c’est plutôt un autre élément qui a marqué le club et le coach xhorisien. « J’aurais préféré perdre 10-0 qu’être arbitré par une personne au comportement pareil », lance d’emblée le mentor local, Michaël Lebe. Quelques heures après le match, l’entraîneur avait encore du mal à réaliser ce qu’il venait de vivre. « Vous savez, sans prétention aucune, j’ai évolué à un autre niveau et connu pas mal de choses. Mais ça, si je suis amené à le revivre, j’arrête le foot. Ce n’est pas ça ma vie. Je viens pour apprendre certaines choses à mes joueurs notamment d’un point de vue comportemental et là, l’arbitre affiche tout le contraire. » L’homme en noir, Emre Koç, aurait apparemment multiplié les frasques durant sa prestation. Entre un langage parfois trop familier voire grossier ou des périodes écourtées sous prétexte « qu’il décide », l’homme n’y serait pas allé de main morte. « Il appelait certains adversaires frères et a même fini par faire des doigts d’honneur à nos supporters », détaillait l’entraîneur xhorisien. Avec plusieurs cartons jaunes et rouges, le club s’attend à d’autres sanctions devant le CP. « Lui ne va certainement rien avoir et nous allons certainement écoper de plusieurs matchs de suspension. C’est honteux. Et, je ne suis pas coutumier, pour que moi je m’énerve c’est réellement que ce comportement n’avait rien à faire sur un terrain de foot. »