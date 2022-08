Lensois réalise le braquage parfait face à Oreye

Dans un match de football, les discours entre les deux entraîneurs diffèrent souvent. Pourtant, ici, les avis sont unanimes: Oreye aurait dû prendre les trois points, mais reste finalement à quai. Patrick Bonomi n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins dans son discours d’après-match. " On a dévalisé la banque ce dimanche (rires). C’est un petit hold-up face à une superbe équipe. J’ai rarement été autant dominé en deuxième mi-temps mais heureusement pour nous, nos deux tirs au but finissent au fond des filets. Je ne vais pas me plaindre, quand on voit nos deux rencontres la saison dernière contre Thisnes, la chance a tourné."