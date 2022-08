Un environnement familier pour certains de nos athlètes et qui leur a permis de briller. Notamment du côté du WACO avec une grosse performance de Thibault Lambrecht, qui est parvenu à remporter le titre sur le lancer du poids tout en s’emparant également de l’argent sur le lancer du javelot. De son côté, Emiline Lippensl’a emporté sur le 300 mètres haies.

Et quand on parle de Waremme, on parle forcément de la Rock’N Run Team. Le groupe de Thomas Vandormael a ramené quatre médailles dont deux titres pour les meilleurs amis Nathan Geada Da Silvaet Alexis Fadda, respectivement sur 2000 mètres steeple et le 1500 mètres scolaires. " Nathan était le grand favori et il a pris les devants dès le départ. C’est son troisième titre d’affilée sur le steeple au niveau francophone. Il répond vraiment présent à chaque fois, savoure le coach waremmien.Quant à Alexis, la course était vraiment palpitante, d’autant qu’il y avait une carotte avec une potentielle qualification pour le pré-programme du Mémorial Van Damme. ça a été un vrai mano à mano avec Elliot Vermeulen mais Alexis a su donner un coup de rein dans les derniers mètres. C’est une belle récompense pour lui car il a été admirable dans son travail malgré sa longue blessure."

Toujours pour le club waremmien, Juliette Secretin a terminé du 800 mètres scolaires. " Alors que je lui avais dit de rester en retrait, elle a pris les devants et a mené toute la course. Finalement, elle est passée par la favorite et termine deuxième, mais elle bat son record personnel et ira aussi au Mémorial Van Damme, détaille Thomas Vandormael, qui a aussi vu la Hannutoise Iris Theunisremporter l’argent.C’est une chouette médaille pour elle car la première était vraiment au-dessus du lot. Ce sont des bons championnats. Les jeunes sont motivés et motivants, ils marchent dans les pas de leurs aînés. "

Le Huy Athletic Club n’a pas été en reste avec trois médailles: une en argent pour Bruno Michotte et deux en bronze pour Émilien Thirion et Nicolas Wojtaszczyck. "Bruno n’a été battu que de très peu par le grand favori. En plus, il améliore son record personnel. Il ne faut pas oublier qu’il est encore scolaire première année, précise Armand Pirotte. Émilien a aussi été très surprenant. Il s’est qualifié pour la finale sur 100 mètres en battant son record personnel et il remporte le bronze sur le 200 mètres. On ne l’attendait pas forcément à un tel niveau. Enfin, Nicolas est un excellent lanceur de javelot, mais il ne fait pratiquement pas de compétitions. En plus, on fait quatre quatrièmes places. Finalement, on a pris des médailles là où on ne l’attendait pas forcément. C’est ce qui me fait dire qu’on aurait pu faire encore un peu mieux."

Il n’empêche, le bilan, aussi bien à Huy qu’à Hannut qu’à Waremme, est plus que satisfaisant. Rendez-vous à Lebbeke dans deux semaines pour les championnats nationaux cadets et scolaires.