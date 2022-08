Le retour du magicien Stefano Henrot

Et pourtant, pendant près d’une heure de jeu, et ce n’est pas lui faire injure, le numéro 9 s’est montré très discret. " En première mi-temps, on a vraiment axé notre jeu sur la défense, précise-t-il.Après, on a eu quartier libre et c’est plus facile pour moi de m’exprimer dans ces conditions. Et puis, il ne faut pas oublier que ça fait presque un an que je n’avais plus joué. Mais j’ai fait une grosse préparation physique avec un coach spécifique. Il ne me restait plus qu’à me libérer et c’était le bon match pour le faire."

Un peu à l’image de tous ses coéquipiers, qu’on a senti décomplexés face à Fize. " Il y avait quand même un peu de pression après le zéro sur six, avoue Stefano Henrot.Mais là, l’équipe a trouvé ses marques, on a tous joué les un pour les autres et ça a payé. Les deux claques reçues lors des deux premiers matchs nous ont fait du bien. On a pris conscience qu’il fallait se remuer. Car ce n’est pas parce qu’on a des grands noms que ça prend directement. C’est vrai que cette victoire nous fait du bien, mais il ne faut pas croire que notre saison est lancée non plus. Ne nous voyons pas trop beaux."

Un discours prudent qui témoigne de l’expérience de Stefano Henrot et du groupe hannutois, qui n’en manque pas. Un groupe qui va désormais devoir vivre avec un nouveau joueur… qui sera aussi T2 puisque Marco Crotteux viendra suppléer Éric Kerstenne, qui a préféré faire un pas de côté. " Et on respecte sa décision, nous ne sommes pas du tout fâchés. On lui souhaite d’ailleurs le meilleur pour la suite", tenait à indiquer Vincent Lugand. Reste à voir comment le groupe va réagir à ce énième changement.