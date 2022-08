Michaël Lebe (Xhoris) furieux contre Monsieur Koç : «L’arbitre faisait des doigts d’honneur aux supporters»

L’homme en noir, Emre Koç, aurait apparemment multiplié les frasques durant sa prestation. Entre un langage parfois trop familier voire grossier ou des périodes écourtées sous prétexte « qu’il décide », l’homme n’y serait pas allé de main morte. « Il appelait certains adversaires frères et a même fini par faire des doigts d’honneur à nos supporters », détaillait l’entraîneur xhorisien. Avec plusieurs cartons jaunes et rouges, le club s’attend à d’autres sanctions devant le CP. « Lui ne va certainement rien avoir et nous allons certainement écoper de plusieurs matchs de suspension. C’est honteux. Et, je ne suis pas coutumier, pour que moi je m’énerve c’est réellement que ce comportement n’avait rien à faire sur un terrain de foot. »

Contacté par nos soins, le bureau régional de l’arbitrage n’a pas souhaité faire réagir l’arbitre en question.