Jordy Eeke, le flegme britannique à la sauce hutoise

Dimanche, sur la pelouse de Meix-devant-Virton, Jordy Eeke a donc disputé ses premières minutes en national. Avec un certain succès. "Oui, je pense que j’ai livré un bon match. On reste cependant déçu du résultat final car il y avait moyen de l’emporter", explique l’ancien d’Eupen et de Seraing.

Qu’à cela ne tienne, au vu de la préparation compliquée des Hutois, un point reste honorable."D’autant que beaucoup d’équipes vont venir se casser les dents sur leur terrain, avoue Jordy Eeeke.De notre côté, on a enfin trouvé une assise défensive. Il y a deux semaines, le groupe s’est dit les vérités en face et cela a fait le plus grand bien. Il y a un mois, on aurait perdu 4-0 contre les Virtonnais. Maintenant, on parvient à rester calme et à s’écouter."

Un peu comme chez les Faimois, Jordy Eeke a déjà pris, en l’espace de quelques mois, une place importante sur le terrain."Le coach (NDLR: Manu Papalino)sait que j’adore parler. Il me donne pas mal de responsabilités et j’adore ça, raconte le Hutois.J’essaye d’être tout le temps positif dans mes propos pour motiver le groupe."

Une recette qui a fonctionné à merveille chez les Verts durant six saisons où son départ avait forcément créé un certain émoi chez les supporters. A Huy, Jordy n’a pas mis bien longtemps avant d’être adopté par les suiveurs les plus attentifs."Certains supporters m’ont déjà félicité, ça compte beaucoup à mes yeux", dit-il.