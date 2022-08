Huy a encore énormément de travail

En prenant la route d’Andenne sans pivot spécifique, l’Union Huy ne se faisait pas d’illusion. Toujours sans victoire dans cette compétition, les troupes de Steve Jovenau ne visaient donc qu’une progression et de bons passages dans la salle de la R1 du Hannutois Jimmy Stas. Avec un effectif réduit et surtout sans joueur de taille, les Hutois n’ont même pas fait illusion un quart-temps, encaissant directement un 27-4 impressionnant. Alors que la défense explosait d’entrée, seuls Danze et Njoumegni "connectaient" pendant les 10 minutes inaugurales."Nous n’étions pas armés pour contrer un tel adversaire d’autant que l’intensité faisait immédiatement défaut. On n’a fait que 10 fautes sur le match, preuve que nous n’avons pas tenté, physiquement, de nous interposer à la mise en route de cette belle équipe s’appuyant sur 6 joueurs nous mettant des points dans le premier quart", regrettait le mentor des Noir et Or.