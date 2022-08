Haneffe: cette fois l’attaque bloque

Malheureusement, d’entrée de jeu, les choses se passaient mal avec un terrible 22-6 dans le premier quart. Berger pour déflorer le score (puis plus rien), puis Palazy et Kerhofs… voilà le maigre bilan des 10 premières minutes des Templiers. De qui directement plomber les ambitions et la verve toute relative que le groupe aurait pu avoir en cette soirée car, du côté de Profondeville, la machine parfaitement huilée était donc déjà sur les rails.

Et le calvaire allait continuer car, dans les 3 autres quarts, les Hesbignons allaient être réduits à 12 points à chaque fois pour un total de 42 malheureusement unités. Aucun panier à trois points sur 11 essais, pas de transitions et 4 sur 15 aux lancers, les Templiers ne pouvaient pas faire mieux que jeu égal pendant les 30 dernières minutes. Alors, si comme espéré, la défense avait finalement tenu le choc, devant, ce fut le désert. Pas vraiment de quoi rassurer donc. Maintenant, comme depuis le début de la saison, dans la raquette, Kerkhofs montrait de très belles choses mais y était clairement trop esseulé. Ensuite, à la mène, Swolfs mettait quelques paniers dans un nouveau bon passage, mais sans encore pouvoir tirer avec lui toute son équipe.

Dimanche, avec Szabo, les Hesbignons se dressaient devant une autre équipe en recherche d’identité lors de cette préparation: la R1 de Tilff. Avec leur pivot, ancien porteur de la vareuse locale, comme Henrard, on se disait que si les progrès défensifs se confirmaient et que le déclic offensif se faisait, on allait pouvoir trouver la bonne carburation. Mais, là encore, les choses ne se passaient pas bien dans la cité des Porais avec un revers 95-56. Dès lors, très peu de choses positives peuvent ressortir. L’éclaircie défensive de la veille avait déjà disparu alors que tout restait compliqué sans réelle envie ni réussite. Un seul chiffre montre la détresse des Templiers. Sur ce duel amical, l’équipe n’a réalisé que 4 passes décisives, dont 3 au seul Palazy. Preuve que la semaine à venir va vraiment être décisive pour tenter d’assembler les pièces d’un puzzle qui pourrait vraiment être agréable au regard des pièces regroupées par les Templiers… mais qui n’ont pas encore trouvé leur place.

QT: 22-6, 11-12 (33-18), 12-12 (45-30), 15-12.

HANEFFE:Berger 2, Swolfs 10, Palazy 4, Ewbank 2, Denis 1, Henrard 6, Kerkhofs 13, Collombon 4.