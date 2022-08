Doyen s'affirme définitivement

Lors de la nocturne face à Stockay, le jeune ailier a encore marqué la rencontre de son empreinte."C'est vrai que je fais l'assist sur le second but de Jamar. Et sur le raté du back droit, je reçois le ballon dans de bonnes conditions pour inscrire le goal qui a tué tout suspense. Mais je ne suis pas entièrement satisfait car j'aurais déjà dû marquer en première armure et amener un assist supplémentaire. Je me sens vraiment libéré dans cette équipe qui m'a superbement bien accueilli. De plus, je sens la confiance du coach. Mais ce samedi, c'est la victoire de tout un groupe. Nous avions parfaitement préparé ce derby. Et chaque élément a respecté les consignes à la lettre. Honnêtement, c'est l'équipe idéale pour progresser. Cet esprit familial me convient à merveille."

Et pourtant, ce futur étudiant en chimie se projette déjà dans un avenir plus ou moins proche."Je rêve toujours de devenir un joueur professionnel. J'espère y arriver un jour. Je travaille d'ailleurs pour à l'entraînement en essayant d'améliorer ma course en profondeur et ma finition devant le but. La défunte saison, j'avais inscrit trois buts. J'espère améliorer mon score. Mais je ne la jouerai jamais perso. Je ferai toujours le maximum pour aider l'équipe."

C'est déjà une grosse qualité de ne pas mettre son ego en avant. Car le football reste un sport d'équipe. Toutefois, dans un collectif, il n'est pas interdit d'avoir un garçon dont les qualités sont plus marquantes. Loris Doyen les possède assurément. Et le bon départ des Taureaux devrait le bonifier davantage.