Amay n’a pas tremblé face à Flémalle

C’est à ce moment-là que le président joueur flémallois, François Del Rio Perez, décide d’aussi planter trois fleurs (dont un jet de sept mètres) qui permettent au ROC de maintenir l’écart, et même de le réduire un peu (9-6).

Mais les Noirs ne tardent pas à reprendre leur marche en avant et plantent cinq buts en cinq minutes (14-6), malgré un temps mort demandé par Flémalle à 12-6. C’est finalement Nathan Cloes, à peine monté au jeu, qui marque le septième but des siens à la 21eminute. Amay se montre encore volontaire en fin de première mi-temps, mais a plus de difficultés à concrétiser, en attestent les frappes sur le cadre de Tilliere et Khaldi. Les deux équipes rejoignent finalement les vestiaires sur le score de 16-9.

La deuxième mi-temps démarre sur les chapeaux de roue. Tilman et Tilliere marquent, à eux deux, six buts en 10 minutes et portent rapidement la marque à 22-11. Dans les minutes qui suivent, les Flémallois tentent de percer le mur amaytois, notamment via Del Rio Perez, mais ne parviennent pas à trouver, ni à créer, de faille.

À la 49e minute, alors que le marquoir affiche 25-13, Maillot envoie son jet de sept mètres sur le cadre du Pucci. Pas grave, le ROC repart à l’assaut du goal amaytois. Mais la balle est rapidement récupérée par les Noirs qui ne se gênent pas pour partir en contre-attaque et planter leur 26e fleur de la soirée. Pas minés pour autant, Del Rio Perez & Cie leur répondent directement en marquant quelques secondes plus tard par l’entremise de Jasselette (26-14).

Flémalle s’attendait «à pire»

La fin du match se déroule sur la même dynamique. Amay est plus fort, domine, mais le ROC ne lâche pas l’affaire continue de jouer le coup à fond. Le match s’achèvera finalement sur le score de 32-19. Un résultat qui arrange finalement tout le monde."Honnêtement, on s’attendait à pire", confiait d’ailleurs le flémallois Nathan Cloes à l’issue de la rencontre.

Arbitres:Cutaia – El Harrak

Evolution du score (par 10’):7-4, 13-6, 16-9, 22-11, 26-14, 32-19

HC AMAY:gardien Pucci (60’); Agnello (0), Brialmont (5), De Cecco (1), Khaldi (1), Mollate (3), Pagnoul (1), Tilman (8), Tilliere (4), Vieira (0), Thirion (5), Tzenoff (1), Destexhe (3).

ROC Flémalle:gardien Matzaris (60’), Mucha (1), Eubelen (3), Maglestein (0), Jasselette (1), Lemmens (1), Leseur (0), Del Rio Perez (5), Cloes (2), Thonon (0), Maillot (2).