Warnant puissance cinq face à Hamoir

Un choix qui allait payer d’entrée de jeu. En effet, après moins d’un quart d’heure de jeu, les Warnantois menaient déjà 3-0. Dès la 6eminute, Scevenels inscrivait un superbe premier but à la suite d’un contrôle poitrine en pleine course et un tir instantané (1-0). Pas le temps de dire ouf que Fransolet bottait un coup-franc très excentré qui transperçait toute la défense et que Scevenels prolongeait dans le but (2-0). Hamoir était K.O. debout d’autant plus que l’ex-Hamoirien Timmermans plantait le troisième but d’une frappe lointaine (3-0). Miceli faisait alors monter Lahaque à la place de Tietcheu à la demi-heure de jeu.

Hamoir allait logiquement mettre du temps à revenir dans la partie. C’est ainsi qu’à la demi-heure de jeu, une reprise croisée de Yilmaz redonnait de l’espoir aux hommes de Miceli (3-1).

Le deuxième but planait dans l’air mais à la toute dernière seconde de la période, Piot manquait d’autorité sur un ballon en profondeur. Biscotti émergeait de la tête pour mettre les siens sur du velours (4-1).

Logiquement, la deuxième période était moins palpitante au niveau des buts mais assez fertile en occasions de but. Piot devait s’interposer par deux fois sur une tentative de lob lointaine tandis qu’une tête de Lahaque heurtait l’équerre. Aharrh plantait la cinquième rose locale peu avant le dernier quart d’heure (5-1)

Hamoir n’abdiquait pas et Yilmaz manquait la conversion d’un penalty que Bizimana repoussait. Par la suite, Crespo touchait encore le poteau adverse et dans les dernières secondes de jeu, un coup-franc de Messaoudi faisait directement mouche pour donner au marquoir son allure finale de 5-2.

Victoire donc méritée pour une équipe de Warnant qui ne s’attendait certainement pas à avoir autant de cadeaux en début de rencontre d’une équipe de Hamoir qui a eu le mérite de se procurer assez bien d’occasions alors, il est vrai, que la différence de buts était déjà présente. Mais les Rats ont cruellement fait preuve d’un manque d’envie en première armure. Pour l’anecdote, on retiendra que les quatre premiers buts de Warnant ont été inscrits par des joueurs passés par Hamoir…

Arbitre : David Bertholet, assisté de Sacha Klein et Denis Jacob.

Cartes jaunes: Ceylan, Biscotti, Crespin

Buts : Scevenels (1-0 et 2-0, 6eet 11e), Timmermans (3-0, 13e), Yilmaz (3-1, 32e), Biscotti (4-1, 45e), Aharrh (5-1, 72e), Messaoudi (5-2, 90e)

WARNANT : Bizimana, Timmermans, Dejoie, Piette, Crespin, Cavillot, Mavuba (71eMiezal), Aharrh, Fransolet (78eGaniji), Scevenels (75eBiatour), Biscotti.

HAMOIR : Piot, Theyse, Tietcheu (30eLahaque), Biersard, Ceylan, Masset, Impagnatiello (46eDoneux), Evrard (55eCrespo), Lafalize, Yilmaz, Cusumano (66eMessaoudi).