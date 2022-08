Un Verlaine efficace punit Stockay

Dès les premiers tours de trotteuse, les Rouge et Noir confirmaient les dires de leur T1. Ils monopolisaient le cuir et le promenaient sur toute la largeur du terrain. Diallo servait Gueye sur la gauche. Mais l’excellente sortie de Dengis stoppait la fin de l’action. Plus rapides dans les duels et dans le jeu, les Stockalis ne trouvaient cependant pas l’ouverture. Les Verts bien regroupés défensivement profitaient du moindre contre pour exploser vers l’avant. Doyen, de son flanc gauche, couchait d’ailleurs Alfieri. Dans la foulée, Jamar se heurtait aussi à un Alfieri vigilant. Libert venait également au secours de son gardien pour empêcher Jamar d’ouvrir le score. Bref, la domination stérile des visiteurs ne portaient guère ses fruits. Alors que les sorties rapides de défense des locaux donnaient quelques sueurs aux hommes du président Dalla Costa. Dans la dernière ligne droite, à la stupeur générale, le juge de touche accordait un but de Jamar venu de nulle part. L’arbitre suivait directement la décision de son linesman et validait le but (1-0). Alors que photo à l’appui le ballon n’avait nullement franchi la ligne. Gros coup au moral donc pour les visiteurs juste avant la pause.

A la reprise, le coup de massue suivant ne tardait pas. Un superbe déboulé de Doyen sur la gauche octroyait un caviar à Jamar qui dégustait sous les yeux de Alfieri impuissant (2-0).

Stockay reprenait quelque peu ses esprits mais manquait assurément de percussion offensive pour inquiéter Dengis. Pire, un peu avant l’heure de jeu, un raté monstre de Jurdan permettait au diable de Doyen, d’un magnifique tir croisé, de punir encore un peu plus des Rouges sans ressource (3-0). Sur le velours, les Taureaux se contentaient dès lors de contrôler la rencontre. Leurs opposants lançaient leurs dernières forces dans un combat perdu d’avance. Les locaux pouvaient exulter. Tandis que les ouailles de Manu Valoir n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer.

Arbitre: Kevin Desimpele.

Cartes jaunes: Fransquet; Maglio, Jurdan.

Buts: Jamar (1-0, 44e), Jamar (2-0, 47e), Doyen (3-0, 56e).

Assistance: 250 payants.

VERLAINE:Dengis, Limbourg, Van Hove, Feugna, Choukri (82eFransquet), Ramadani (81eGallina), Doyen, Dago, Barry (77eGilsoul), Jamar, Cubedo.

STOCKAY:Alfieri, Libert (70e Kotchkarov), Rayane, Maglio (58eBoumediane), Niankou, Kitoko, Jurdan (73eBouhlal), Gueye, Diallo, Ronvaux, Sternon.