Huy B assure le strict minimum

Amay, qui sort d’un revers et d’un bilan de 3/6, se rendait en terres mosanes avec la franche ambition de venir chercher les trois points si importants dans la quête du maintien. Huy, de son côté, sortait de deux matchs nuls contre des équipes du top. Sur papier, les Mosans avaient tout pour plaire: une équipe composée de jeunes du club et qui ont l’envie de montrer leurs qualités. Et ils l’ont prouvé! Que ce soit par le calme de Thibault Hougardy en défense, ou l’élégance de Léo Wouters un cran devant. Ou encore, un Jéremy "Goujon" Brems des grands soirs, gérant ce milieu de terrain comme il se doit et proposant des solutions offensives permettant aux siens de se libérer dans une rencontre qui s’annonçait tendue au vu de la proximité géographique des deux clubs.