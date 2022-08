Hannut donne une leçon à Fize

Et après les premières escarmouches signées Stefano Henrot et Cossalter, nos cadrées, la troisième opportunité est la bonne pour les locaux. Le long dégagement de Racz trouve Cossalter qui temporise intelligemment avant de servir Pasteels, en course, qui trompe facilement Firquet (1-0). Passé ce premier quart d’heure plaisant, les débats se tendent et les duels deviennent de plus en plus rugueux. Dans cette situation, c’est finalement Erivelton qui semble trouver la faille, sur un centre de Vandervost, mais l’avant visiteur est signalé hors-jeu.

Sentant ses joueurs en difficulté, Olivier Parmentier tente un changement tactique, qui relance quelque peu les siens, mais sans pour autant inquiéter Racz. C’est même Hannut qui a le dernier mot dans ce premier acte, mais le lob de Cossalter s’envole dans les nuages.

Voulant donner un nouvel élan à ses couleurs, le coach fizois change deux batteries pour le second acte tout en leur insufflant une motivation supplémentaire. Message entendu cinq sur cinq par Wagemans, dont la frappe, après quelques secondes, frôle le poteau de Racz. Mais Hannut est décidément bien dans ses baskets ce dimanche et, peu avant l’heure de jeu, une belle combinaison S.Henrot-Pasteels-Geuns arrive dans les pieds de Cossalter, qui ne tremble pas devant Firquet (2-0).

On pense alors les protégés du président Bemelmans sur du velours, mais, dans la foulée, Javaux se fait exclure pour un coup direct sur Massar. Pas de quoi faire voler en éclats la sérénité des Verts et ce, malgré un Fize de plus en plus pressant. Pendant que Sbaa tire au-dessus, les envois de Massar sont trop faibles que pour pouvoir inquiéter Racz. Mais c’est bien Fissette qui va manquer la possibilité de relancer la rencontre quand, sur un centre de Vandervost, il place sa tête en plein centre et Racz, d’un arrêt de handballeur, repousse du pied.

Les visiteurs ont laissé passer leur chance et ils vont le payer cash quand les techniciens Cossalter et Stefano Henrot combinent sur la gauche avant que le second cité ne trompe Firquet (3-0). Les carottes sont cuites pour les Fizois, qui laissent ainsi Geer et Wanze/Bas-Oha seuls en tête de cette P1. De son côté, Hannut décroche ses premières unités qui pourraient bien lancer définitivement sa saison.

Arbitre: Nicolas Joskin, assisté de William Lemaire et Dominique Klemczak.

Cartes jaunes: Ledure, Spadaro, Damsin, Wagemans.

Carte rouge: Javaux (58e, directe)

Buts: Pasteels (1-0, 15e), Cossalter (2-0, 57e), S.Henrot (3-0, 77e).

HANNUT: Racz, Adrovic, Javaux, Spadaro, Ouchan, Cwynar, Geuns (62eProix), S.Henrot (85eBerrafato), Pasteels, N.Henrot (75eFormica), Cossalter (90e+2 Misse Misse).

FIZE: Firquet, Demaerschalk, Sbaa, Reuter (46eDamsin), Wagemans, Eyckmans (59eFissette), Ledure, Vandervost, Denruyter (46eGillard), Erivelton, Massar.