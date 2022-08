Bref, vous l’aurez compris: on s’est singulièrement embêté ce dimanche après-midi. Attention, la bonne volonté était là sous les yeux d’un certain Luc Ernes "venu par amitié pour le président" assurait Pigeon. Mais cela ne suffit pas en P1 pour débloquer une situation, surtout quand les deux équipes sont bien organisées.

On doit ainsi attendre la 22 minute pour voir la première occasion tomber. Une frappe d’un Sprimontois passe au-dessus. Faimes réagit de suite et, sur le contre, Hauteclair trouve Libirici sur sa route. Et puis? Ben, c’est déjà fini pour la 1 période où on assiste, pardon, excusez-nous, une dernière frappe trop envelée de Sprimont B.

En seconde période, cela recommence bien pour Faimes avec R. Vinchent qui frappe juste au-dessus. Faimes va-t-il installer dans le camp d’en face et placer le cuir au fond? Non, loin delà. Aux points, il y a même un petit avantage à donner à Sprimont B sur base de cette second période. Surtout sur la fin de la rencontre où Maxime Renson, qui avait placé une tête passée de peu à côté juste avant, sauve une frappe sprimontoise sur la ligne. Dans la foulée, Houart, auteur de quelques saves bien inspirés, sauve à bout portant devant un avant adverse. Faimes, même s’il mérite globalement son point, souffle mais le chantier est toujours en cours.

Arbitre: Fabian Deckers.

Cartes jaunes: R. Vinchent, B. Renson, Elias.

FAIMES: Houart, M. Renson, Mailleux (73eJacques), Petitpré (87eDuvivier), Genette (55eKosso), R. Vinchent, Grommen (87eG. Vinchent), Marino, B. Renson, Hauteclair, Venner.

SPRIMONT B : Librici, Sutera, Ruiz, Nelissen (60eElias), Allarassem, Carrea, Bah, Cugnon, Spitaels (71eChampagne), Delville, Doutreloup.