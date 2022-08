Wanze/Bas-Oha doit se méfier du tombeur de Hannut

Parmi les trois équipes invaincues en ce début de championnat, Wanze/Bas-Oha est probablement celle qui a fait la meilleure impression. Le mélange entre la jeunesse et l’expérience semble bien prendre et l’on retrouve dans ce groupe une mentalité parfois défaillante la saison dernière. Mentalité qui aura justement permis aux "P’tits Bleus" de renverser en fin de match l’UCE Liège, outsider de la série. Jean-Yves Mercenier, toujours aussi présent défensivement que pour donner ses consignes se félicitait de ces deux premières rencontres. " On a prouvé que nous étions là. Le groupe a bien mûri et possède désormais le caractère nécessaire pour performer. Battre l’UCE, qui est un club qui va jouer les premiers rôles est bien, mais il faut faire attention de ne pas être mené que pour commencer à jouer."