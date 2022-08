En effet, dans leur préparation chaotique, les Hutois vont devoir aborder le plus gros adversaire de leur poule sans intérieur puisque ces derniers seront absents. Seul élément réel pour la raquette: Jaco. " On va devoir faire avec, c’est la conséquence d’un calendrier individuel compliqué à goupiller avec une vision collective en ce mois d’août. On va composer avec les joueurs présents, comme depuis le début des entraînements et de cette Coupe", nous confiait un coach qui, comme beaucoup de ses collègues, a vu les mentalités changer.

Toujours positif et pédagogue, Jovenau sort malheureusement d’une rencontre amère. " On espérait bien mieux en nous rendant à Boussu malgré l’effectif réduit. Mais l’adversaire a d’abord sorti un gros match, alors que notre jeu n’était clairement pas à la hauteur.Mais c’est surtout la mentalité qui m’a inquiété. On n’a plus vu l’envie collective qui était la nôtre et qui permettait de regarder positivement vers l’avant. Je veux la voir pour ce match!"