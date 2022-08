Une rencontre entre équipes que tout oppose ou presque

Mais là où les deux clans se rejoignent, c’est sur l’importance que revêt cette rencontre. Et encore plus dans le chef des locaux. " C’est vrai que nous restons sur un bilan de zéro sur six, mais nous n’avons disputé que deux matchs, restons calmes, tempère Manu Christiaens.L’équipe est toute nouvelle et nous ne sommes battus que par un but d’écart. Maintenant, il faudrait quand même parvenir à renverser la situation."

Au contraire, tout semble aller pour le mieux côté fizois. " C’est vrai qu’on aurait pu difficilement faire mieux, c’est en tout cas ce qu’on voulait avant de se rendre à Hannut, abonde Olivier Parmentier.Le seul petit bémol, c’est qu’on a laissé beaucoup d’énergie dans les batailles de dimanche dernier et de jeudi. On va enfin retrouver un rythme classique avec un match par semaine, ça va faire du bien."

Et là où les Hannutois espèrent enfin débloquer leur compteur, les Fizois comptent bien surfer sur leur vague positive. Ce qui promet un combat de tous les instants entre deux équipes qui ne se sont plus croisées en championnat depuis la saison 2014-2015, en P2. À l’époque, Fize avait décroché sa montée en P1 à l’issue de la saison alors que Hannut avait basculé en P3. " On va avoir du pain sur la planche, c’est certain, face à une formation qui aurait sa place en D3, lance Manu Christiaens.On sait que ce sera difficile, mais on a à cœur de lancer notre championnat, de débloquer notre compteur. Et pourquoi pas dans ce derby? Ce serait encore mieux pour le moral."

Mais ne comptez pas sur Fize pour faire le moindre cadeau aux Hannutois. " On se doute que nos adversaires voudront absolument réagir et qu’ils vont se retrousser les manches. Ce derby risque d’être fort engagé, prévient Olivier Parmentier.À nous de répondre présent dans ce domaine et de faire preuve d’une bonne organisation car il y a un énorme potentiel offensif en face." Le décor est planté, Messieurs les joueurs, c’est maintenant à vous de jouer.