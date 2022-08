Rosimont: «Accrocher quelque chose»

L’équipe doit donc faire le gros dos en espérant grappiller des points çà et là en attendant le retour d’éléments majeurs du noyau."Ce n’est envisageable qu’après la réception de Huy B la semaine prochaine. Notre championnat pourra alors réellement commencer. Mais il faut accrocher quelque chose tant à Jehay que face à Huy B. C’est essentiel pour la confiance."

Avec un petit point dans leur besace, les Jehaytois ne sont guère mieux lotis."Le bilan au niveau du jeu déployé est bon mais le bilan comptable, lui, est insuffisant, fait remarquer Philippe Gustin qui pointe le gros manquement actuel.Clairement c’est notre efficacité devant le but adverse. Le système, lui, fonctionne, mais quand on se crée six occasions et qu’une seule va au fond, on sait ce qu’il faut travailler. L’entraînement de jeudi était d’ailleurs axé sur cet aspect de notre jeu."

Voilà donc un premier match à six points pour les deux équipes."Oui, il devient déjà urgent de prendre les trois points afin de créer un écart avec nos adversaires directs", confirme le coach jehaytois.