Raph Miceli: «Monsieur Bertholet? Je regrette que ce soit encore lui»

Tous les compteurs sont remis à zéro. On se souvient que la saison dernière, aucune équipe n’était parvenue à arracher les trois points."Ce sont pratiquement les deux mêmes noyaux. Il ne risque donc pas d’y avoir beaucoup de surprises ni de round d’observation", glisse Stéphane Jaspart.

À l’instar des Villersois, les Rats ont été éliminés de la Coupe de Belgique dès le deuxième tour. " J’ai toujours annoncé vouloir me concentrer à 100% sur le championnat. Et je suis excité à l’idée de reprendre, qui plus est chez le récent troisième de D2 ACFF,indique Raph Miceli.Malheureusement, les conditions climatiques vont rendre la surface très difficile, ce qui n’est pas l’idéal pour la qualité du jeu. Je pense surtout que ça va avantager Warnant."

Hamoir reste sur trois défaites et un partage en ouverture de saison

Qu’importe. Hamoir, qui reste sur trois revers et un partage lors des quatre dernières saisons en ouverture du championnat, a cette fois envie d’inverser la tendance.

"La saison dernière, Warnant nous avait attendus en commettant beaucoup de fautes. Je regrette d’ailleurs la désignation de Monsieur Bertholet, qui avait dirigé Warnant – Hamoir en novembre dernier,peste Raph Miceli, qui pourrait se satisfaire d’un point.Je le répète, mais quand tu te déplaces chez le troisième de la série, qui plus est vainqueur du tour final, et que tu reviens avec un point, c’est pas mal."

Un point qui pourrait (déjà) peser lourd dans la balance pour les Rats qui affronteront ensuite Meux, Stockay et Verlaine."Autant dire qu’on y verra plus clair d’ici un mois. À ce moment-là, on pourra dire à quelle place on pourra prétendre cette saison", précise le coach hamoirien. Du lourd en perspective pour Hamoir qui espère une nouvelle fois prétendre au Top 5.