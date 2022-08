Pas de match pour les Waremmiens

Cette semaine, Waremme a joué une rencontre amicale contre la D3 de Tongres. " Un adversaire très solide qui nous a permis de voir où nous en étions, souriait le coach qui a vu son groupe répondre encore plus présent.Nous menions 36-21 à la pause avec une grande rigueur défensive. Le troisième quart a été plus compliqué avec Walravens mettant de la pression sur nos meneurs et sonnant la révolte. Sans Ceulers, il a fallu trouver des solutions. On était toujours aux commandes avant le dernier quart puis nous perdons de six unités.Il n’était pas possible de rivaliser quand ils alignent leurs trois intérieurs simultanément alors que nous n’avions pas Bondue ni Cools."

Bref, la préparation continue pour un groupe qui sera évidemment attendu dès la reprise du championnat. D.D.